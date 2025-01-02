Bozcaada Açıklarında Cezalı Gemiler

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında denize slaç bastığı gerekçesiyle bir gemiye 39 milyon TL para cezası kesildi.

Bozcaada demir sahasında demirlemiş halde bulunan, 228 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı 'Magic Lady' isimli tanker, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize atık bıraktığı gerekçesiyle tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından yakalanan gemide işlem yapıldı. Yapılan incelemenin ardından gemiye 39 milyon 293 bin TL para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE