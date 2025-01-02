Bozcaada açıklarında slaç basan gemiye 39 milyon TL ceza
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında denize slaç bastığı gerekçesiyle bir gemiye 39 milyon TL para cezası kesildi.
Bozcaada demir sahasında demirlemiş halde bulunan, 228 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı 'Magic Lady' isimli tanker, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize atık bıraktığı gerekçesiyle tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından yakalanan gemide işlem yapıldı. Yapılan incelemenin ardından gemiye 39 milyon 293 bin TL para cezası uygulandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozcaada'da Gemeye 39 Milyon TL Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?