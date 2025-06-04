Bozova\'da İstinat Duvarı Çöktü: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kesmetaş Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat halindeki bir evin istinat duvarı işçilerin üzerine devrildi. Olayda 4 işçi duvarın altında kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, çalışmaların ardından işçileri kurtardı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 23 yaşındaki Ferhat K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA