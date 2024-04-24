Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde aranan çalıntı araç yakalanarak konu ile ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince; Eskişehir güzergahı üzerinde çalıntı ihbarıyla aranan araç yakalandı. Çalıntı araç içerisinde bulunan 2 kişi haklarında adli işlem yapılmak üzere Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Araç trafikten men edilerek gerekli işlemler için otoparka çekildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozüyük'te Çalıntı Araç Yakalandı - Son Dakika
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