Bozüyük\'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İddiaya göre, 4 Eylül Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinin yanında bulunan elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Tesiste bulunan karton depolama alanına sıçrayan alevler kısa sürede etrafı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışarak, iş makineleriyle yanmayan kartonları alevlerden uzaklaştırmaya çalıştılar. Polis ekipleri ise olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekipleri, çevreyi yoğun dumanların sardığı yangını söndürmek için mücadele veriyor. - BİLECİK