Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçakçılara büyük vurgun yapılarak 13 bin 314 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kasımpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine düzenlenen operasyonda; 13 bin 314 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin 760 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. İş yeri işletmecisi yakalanarak hakkında; 'Kaçakçılıklar Mücadele Kanunu' kapsamında yasal ve idari işlem başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozüyük'te Kaçakçılara Büyük Vurgun: 13 Bin 314 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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