Bozüyük\'te seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

3.Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki araç alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 ABU 899 plakalı otomobil, 4 Eylül Mahallesi Ahmet Haşim Caddesinde seyir halindeyken belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - BİLECİK