Bu da oldu: Sınırda uçak yakalandı

EDİRNE - Akıllara durgunluk veren olay Edirne'de yaşandı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir tırda 1964 model Cessna 172 tipi tek motorlu uçak ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Sırbistan'dan gelen bir tırda şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada uçak bulundu.

Türkiye'ye yasadışı bir şekilde sınırdan sokulmak istenen uçağa el konuldu. Ayrıca dorsede uçağın sökülen kanatları da 60 yıllık uçakla birlikte muhafaza edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Antika olarak değerlendirilen uçağın çalıştığı ve piyasa değerinin yaklaşık 620 bin Türk Lirası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Sırbistan uyruklu tır şoförü M.V. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.