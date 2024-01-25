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Bu da oldu: Sınırda uçak yakalandı - Son Dakika
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Bu da oldu: Sınırda uçak yakalandı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada, Sırbistan'dan gelen bir tırda 1964 model Cessna 172 tipi tek motorlu uçak ele geçirildi. Türkiye'ye yasadışı bir şekilde sokulmak istenen uçağa el konuldu ve İstanbul Havalimanı'na götürülen uçağın sökülen kanatları da muhafaza edildi. Uçağın antika olarak değerlendirildiği ve piyasa değerinin yaklaşık 620 bin Türk Lirası olduğu belirtildi. Gözaltına alınan tır şoförü ise serbest bırakıldı.

Bu da oldu: Sınırda uçak yakalandı
25.01.2024 - 00:34,  Güncelleme: 00:37
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Bu da oldu: Sınırda uçak yakalandı

EDİRNE - Akıllara durgunluk veren olay Edirne'de yaşandı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir tırda 1964 model Cessna 172 tipi tek motorlu uçak ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Sırbistan'dan gelen bir tırda şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada uçak bulundu.

Türkiye'ye yasadışı bir şekilde sınırdan sokulmak istenen uçağa el konuldu. Ayrıca dorsede uçağın sökülen kanatları da 60 yıllık uçakla birlikte muhafaza edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Antika olarak değerlendirilen uçağın çalıştığı ve piyasa değerinin yaklaşık 620 bin Türk Lirası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Sırbistan uyruklu tır şoförü M.V. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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