Bucak'ta Jeneratör Arızası

Burdur'un Bucak ilçesinde bir iş yerinde arızalanan jeneratörden çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Hökez Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir marketin jeneratör sisteminden dumanlar çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan dumanın arızadan meydana geldiğini ve yağın yandığını tespit ederek, jeneratör sistemini devre dışı bıraktı. - BURDUR