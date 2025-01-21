Buharkent\'te Dolandırıcı Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 11 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Buharkent ilçesi Denizli-Aydın Karayolunda gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetinde, 11 ayrı "Dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 35 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN