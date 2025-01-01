Burdur'da 333 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Burdur'da el yapımı 333 litre kaçak içki yakalandı

Burdur'da yıl başı öncesi kaçak içki operasyonu

BURDUR - Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirilen çok sayıda kaçak alkol ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kaçakçılık Suçlarla Mücadeleye yönelik yapılan operasyonda yıl başında piyasaya sürülmek için hazırlanan 333 litre el yapımı içki ile 50 litre etil/metil alkol, 9 adet alkollü içki aroması, 281 adet boş şişe, 100 adet şişe kapağı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.