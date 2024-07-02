Burdur\'da Biçerdöverden Çıkan Kıvılcımlar Tarım Arazisini Yaktı

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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde hasat yapılırken biçerdöverden çıkan kıvılcımların alev alması sonucu 1 dekarlık tarım arazisi yandı.

Yangın, Burdur'un Çeltikçi ilçesi Cami Mahallesi Harman yeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, buğday tarlasında hasat yapıldığı esnada biçerdöverden çıkan kıvılcımların alev alması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken 2 itfaiye ve 1 arazözün müdahale ettiği yangında 1 dekar tarım arazisi yandı. - BURDUR