Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşanan olayda, bir esnaf ile tartışan bir kişi, yanında getirdiği silahla tartışma sırasında bulunan bir kişiyi ve kavgayı ayırmaya çalışan bir başka kişiyi yaraladı. Yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

03.07.2024 15:05
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Burdur'un Bucak ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 19: 30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşağı Cadde'de bir esnaf dükkanının önüne gelen P.K.T., orada bulunan E.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada P.K.T., yanında getirdiği silahla E.S.'yi ve kavgayı ayırmaya çalışan M.D.'yi yaraladı. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan P.K.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Burdur, Bucak, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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