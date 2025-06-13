Burdur'da Cinayet: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Cinayet: 3 Kişi Tutuklandı

Burdur\'da Cinayet: 3 Kişi Tutuklandı
13.06.2025 01:10
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Burdur'da Özge Bedir, Tülay A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 3 kişi tutuklandı.

Burdur'da, evine gittiği 35 yaşındaki kadını, kapı önünde yaşadığı tartışma sonrası bıçaklayarak öldüren Tülay A. ile birlikte aralarında ölen kadın Özge Bedir'in eşi Adnan B.'nin de bulunduğu 3 kişi kasten öldürme suçundan tutuklanırken 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

10 Haziran saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana gelen olayda Seray Ö. (25), Tülay A. (22) isimli kız arkadaşı ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu Adnan B.'nin (35) evine gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmanın birinci katındaki daireye çıkarak Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında Tülay A., Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaydan bir süre sonra Seray Ö. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Özge Bedir'in evine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Özge Bedir, evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özge Bedir'in cenazesi morga kaldırıldı

Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö.'yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak'ta yakaladı. Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Tülay A. ve arkadaşı Seray Ö. gözaltına alındı. Özge Bedir'in cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen kadının eşi ekip aracında baygınlık geçirdi

Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan B., polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan B.'nin tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Özge Bedir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Özge Bedir'in biri 5 yaşında, diğeri henüz 36 günlük 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde kendini korumak için yaptığını söyledi

Gözaltına alınan Tülay A. emniyetteki ilk ifadesinde Özge Bedir'in kendilerini konuşmak üzere eve çağırdığını, Seray'ın dışarıda beklediğini, kapı önünde konuşurken Bedir'in kendisini içeri çekerek kapıyı kapattığını, ardından hakaret edip mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne sürdü. Tülay A.'nın, boğuşma sırasında bıçağı elinden alıp kendisini korumak amacıyla Bedir'i bıçakladığı iddiasında bulunduğu öğrenildi. Seray Ö. ve Tülay A.'nın ifadelerinin ardından koca Adnan B. ve V. Ö. isimli bir şahıs daha ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zanlı ile ölen kadının eşinin geçmişte gönül ilişkisi olduğu iddiası

Olayın arka planında ise geçmiş yıllarda Seray Ö. ile Adnan B. arasında yaşanan bir gönül ilişkisinin bulunduğu iddia edildi. O dönem Adnan B.'nin Seray Ö. ve Tülay A.'yı zorla arabasına bindirdiği gerekçesiyle şikayet edildiği, gözaltına alınan Adnan B.'nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Sevenleri morg önüne akın etti

Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Özge Bedir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları ve sevenleri tarafından morgdan alınarak Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zanlı ve 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı Tülay A. ile birlikte gözaltına alınan Seray Ö., V. Ö. ve Özge Bedir'in eşi Adnan B., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli serbest

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden V. Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken Tülay A., Seray Ö. ve Adnan B. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Cinayet, burdur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Cinayet: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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