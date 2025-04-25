Burdur\'da cinayet davasında gergin anlar

Burdur'da 8 Şubat 2024 tarihinde eski eşi tarafından kaldığı otelde silahla vurulup bıçaklanan Özlem Şımarık'ın ölümüyle ilgili 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında sanıklar arasında gerginlik yaşandı. Jandarma ekiplerinin araya girmesiyle sonlanan gerginliğin ardından mahkeme eksik dosyanın yeniden hazırlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Burdur'da 8 Şubat'ta kasten yaralama suçundan kapalı cezaevinde yatarken Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geçtiği gün gitmesi gereken süre içinde gitmeyip Çavdır ilçesinde boşandığı eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı oteli basarak odasında av tüfeğiyle vurup daha sonra birçok yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan Tarık Y. (45) olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özlem Şımarık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Emniyet ekipleri, kaçan Tarık Y.'yi olaydan yaklaşık 6 saat sonra Denizli'nin Çameli ilçesinde dağlık alanda bulunan bir gazinoda yaptığı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Tarık Y. işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken Tarık Y.'ye yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Meryem S. (30), Erdal A. (40), Kazım Ö. (37), Mehmet Ç. (27), Mustafa S. (31), Şaban A. da (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı Tarık Y. ve yardım ettiği iddia edilen Erdal A., Kazım Ö., Mehmet Ç., Mustafa S., Şaban A. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken Meryem S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Tarık Y.'ye yardım ettiği tespit edilen Meryem S. ve azmettirici olmakla suçlanan Adem S. (36), ve Gökay S.(33) 14 Mayıs günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yargılamanın 25 Aralık 2024 tarihinde görülen birinci duruşmasında ise tutuklulardan Kazım Ö. ve Mustafa S.'nin, 26 Şubat 2025 tarihinde görülen ikinci duruşmada ise Meryem S. ve Gökay S.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.

Bugün Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanıklar Tarık Y., Erdal A., Mehmet C., Şaban A., Adem S. ve tutuksuz yargılanan sanıklar Kazım Ö., Mustafa S., Meryem S. ve Gökay S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamı duruşmada mütalaanın yeniden hazırlanması için dosyanın yeniden hazırlanıp kendisine gönderilmesini ve tutuklu yargılanan sanıkların bu aşamada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Katil zanlısı Tarık Y.'nin avukatı bu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını asıl savunmalarını mütalaa sonrasında yapacaklarını beyan ederken tutuklu yargılanan diğer 4 sanığın avukatları müvekkillerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Mahkemede tutuksuz yarılanan sanıklardan Meryem S. olaydaki diğer sanıkları tanımadığını beyan ederek, "Bir kadın olarak böyle bir olayın içerisinde bulunmam çok utanç verici, çok gurur kırıcı bir şey, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Erdal A., "Olay öncesi ve sonrasında Tarık Y.'nin cinayet işlediğini bilmiyordum. Cinayetle hiçbir alakam yoktur" diyerek tahliyesini talep etti. Tutuksuz yargılanan sanık Gökay S. olayın ne öncesiyle ne sonrasında hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyerek hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Tutuksuz yargılanan bir diğer sanık Kazım Ö. ise olayla ilgili bildiği her şeyi anlattığını ve kolluk kuvvetlerine Tarık Y.'nin yakalanması için yardım ettiğini, 11 aydır suçsuz yere cezaevinde yattığını ve bu olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek beraatini istedi. Tutuksuz yargılanan Mustafa S. ise olay günü Tarık Y.'nin kaçtığı arabaya ondan korktuğu için bindiğini, suçsuz yere 11 ay cezaevinde yattığını ve psikolojisinin bozulduğunu dile getirerek hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Tutuklu sanıklardan Şaban A. da kendisinin suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti. Tutuksuz yargılanan Mustafa S. ise olay günü Tarık Y.'nin kaçtığı arabaya ondan korktuğu için bindiğini, suçsuz yere 11 ay cezaevinde yattığını ve psikolojisinin bozulduğunu dile getirerek hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

"50 bin TL gelmezse Mehmet cezaevinden çıkamaz diyerek tehdit etti" iddiası

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklardan Mehmet Ç., Tarık Y.'nin kendisine Adem S.'nin aleyhinde konuşmasını teklif ettiğini, bunu yapmayınca cezaevinde kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "Ben sanıklardan Tarık Y. ile cezaevinde aynı koridorda kalıyorum. Bazen havalandırmaya aynı anda çıkıyoruz. Bir gün havalandırmaya çıktığımızda benden Adem aleyhinde ifade vermemi istedi. Bunu yaparsam benim aleyhime olan beyanlarını geri çekeceğini söyledi. Daha sonra bu beyanları çekmek için benden 50 bin TL istedi. Ben bunu kabul etmedim. Birkaç gün sonra başka bir mahkumdan duyduğuma göre kantin fişindeki bakiyeyi göstererek "param gelmemiş Mehmet bu cezaevinden çıkamayacak. Onun işi burada bitecek" demiş. Bu konuda 2 tanığım var. Ben bu konu ile ilgili hem cezaevi müdürlüğüne hem de savcılığa şikayette bulundum. Bu davadan beraatimi mahkeme heyeti aksi kanaatte ise tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Davada tutuklu yargılanan katil zanlısı Tarık Y. ise duruşmada Mehmet Ç.'nin iddiasına karşılık verdiği ifadesinde, "Ben onu tehdit etmedim. O bana para teklif etti ama ben kabul etmedim. Olayda kullandığım silahı ben Adem S.'den aldım. Şaban A.'nın olayla hiçbir ilgisi yoktur. Mustafa S.'yi de ilk defa gittiğim evde gördüm" dedi.

Duruşmada hakaretler sonucunda gerginlik yaşandı

Tarık Y.'nin konuştuğu esnada tutuklu sanık Adem S. ile birbirlerine hakaret etmeleri sonucu kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik jandarma ekiplerinin araya girip taraflardan birini mahkeme salonunun dışına çıkarması ile son buldu.

"Ben ortaokul mezunu olarak ifadelerdeki çelişkiyi fark ettim siz üniversite mezunu olarak gerekeni yapın"

Sanık Adem S. ise mahkemedeki konuşmasında suçsuz olduğunu söyleyerek, "Ben bu davada tamamen Tarık Y.'nin üzerime attığı suçlama sonucunda bulunuyorum. İfadesinde uyuşturucu içtiğimi söylemiş ancak yapılan testler sonrasında raporum temiz çıktı. Ben ona yardım etmediğim için beni kendisi ile birlikte suça katmaya çalışıyor. Benden iş istedi vermedim, ev istedi vermedim. Bu yüzden beni cezalandırmak için suçluyor. Ben maktul Özlem'in kaldığı ve olayın gerçekleştiği otelde hiç kalmadım. Girişini çıkışını bilmem. Bu olayın en büyük mağduru Özlem'den sonra benim. Tarık'ın iki kelime sözüyle benim hayatım alt üst oldu. Ben ortaokul mezunu biri olarak Tarık'ın ifadesindeki çelişkileri yakaladım siz mahkeme heyeti de üniversite mezunu olarak gerekeni yapın. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonrasında gazetecilere konuşan Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hatice Ürküt ve komisyon üyesi Hacer Bal Yayla, "8 Şubat 2024 tarihinde boşandığı eşi tarafından katledilen Özlem Şımarık cinayetinin bugün Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmasına Burdur Barosu'nu temsilen Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak katıldık. Duruşmanın hem maktul hem de aile yakınları açısından, onlara destek olmak açısından buradayız. Suçtan zarar görmemize binaen Burdur Barosu olarak katılma talebinde bulunduk. Ancak katılma talebimiz mahkeme heyetince reddedildi. Reddedilmiş olsa da biz bu davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu tür dosyaların son bulmasını diliyoruz" dedi. - BURDUR