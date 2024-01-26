Burdur\'da Jandarma Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

Burdur'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 15-22 Ocak tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yapılan planlı çalışmalar sonucu, 4 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 7 şüpheliden 3'ü Adli Kontrol şartıyla serbest, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda 11 gram metamfetamin, 3 adet dedektör, ele geçirildi. - BURDUR