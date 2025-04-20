Burdur'da Kavga: 1 Bıçaklandı

Burdur'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

BURDUR - Burdur'da gece saatlerinde alkollü bir mekan önünde karşılaşan iki grup arasında çıkan kavgada tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklandı. Olay yerinden kaçan failler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 22. 45 sıralarında Burç Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerindeki bir alkollü mekandan çıkan Şenol T.ve Alaaddin S. cadde üzerinde karşılaştıkları Ali Ç.(24), Şükrü A., ve Fahri S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali Ç. Şenol T.'yi bel kısmından bıçakla yaralayarak olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden plakası öğrenilemeyen bir kamyonet ile kaçan ve kaçarken park halindeki iki otomobile çarpan Ali Ç. polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Şenol T. burada yapılan tedavisinin ardından başına aldığı darbeler nedeniyle Bucak Devlet Hastanesi nöroloji servisine sevk edildi. Kavgaya karışan tarafların emniyetteki işlemleri sürüyor.