Burdur'da Kayıp Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Burdur'da 4 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber: Ailenin feryatları yürekleri dağladı

Eşi oğluna sarılıp "Ben onu çok seviyordum" diye gözyaşı döktü, kızı cenaze aracının arkasından koştu

Halk plajına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta gölün 25 metre açığında su üzerinde ölü bulundu

BURDUR - Burdur'da 4 gündür kayıp olarak aranan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'in cansız bedeni, dalgıç polislerce gölde bulundu. Acı haberi alan Hilmi Güleşir'in ailesi göl kenarına gelirken, eşi sinir krizi geçirdi. Oğluna sarılan Hilmi Güleşir'in eşi Selman Güleşir "Ben onu çok seviyordum" diye gözyaşı dökerken kızı Çiğdem Koç, cenaze aracının arkasından koştu.

Edinilen bilgilere göre, Burdur'da 30 Mart akşamı saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan Hilmi Güleşir'den bir daha haber alınamadı. Yapılan araştırmalarda, Güleşir'in en son saat 23.00 sıralarında Burdur Gölü halk plajı kenarındaki bir işletmeden alışveriş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Ertesi sabah göl iskelesinin altında bir ceket bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cekette incelemelerde bulunurken, polis ekipleri göl çevresinde, AFAD ekipleri ise termal dron kameralar ile göl yüzeyinde tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

Dalgıç polisler gölde arama yaptı

Hilmi Güleşir'in göle girme ihtimalini değerlendiren ekipler, ilk gün Antalya'dan dalgıç polisleri bölgeye yönlendirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine, Konya ve İzmir'den de dalgıç polisler sevk edildi. Çalışmalara, 14 dalgıç polisten oluşan 3 ekip ve Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile AFAD ekipleri katıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, sonar cihazı destekli tarama faaliyetlerini botla sürdürerek şüpheli bölgeleri belirledi.

Cansız bedeni su yüzeyinde bulundu

Arama çalışmalarının dördüncü gününde, dron destekli taramalarda, Hilmi Güleşir'in ceketinin bulunduğu halk plajına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, Burdur Devlet Hastanesi yakınlarında 25 metre açıklıkta görüntü alındı. Bunun üzerine harekete geçen dalgıç polisler, botla bölgeye ulaştığında Güleşir'i su yüzeyinde hareketsiz halde buldu. Bota alınan Güleşir'in yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aileden yürek yakan feryat

Acı haberi alan Hilmi Güleşir'in ailesi göl kenarına gelirken, eşi sinir krizi geçirdi. Oğluna sarılan Hilmi Güleşir'in eşi Selman Güleşir "Ben onu çok seviyordum" diye gözyaşı dökerken kızı Çiğdem Koç, cenaze aracının arkasından koştu. Aile üyelerinin feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.