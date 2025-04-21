Burdur'da Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kafa kafaya çarpışan 2 otomobil yanarak hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

BURDUR - Burdur merkeze bağlı Yazıköy'de kafa kafaya çarpışan otomobiller yanarken kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.10 sıralarında merkeze bağlı Yazıköy köyü Burdur -Çardak lavanta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan C.idaresindeki 15 HC 393 plakalı MG marka otomobil ile Ünal Demir idaresinde 15 DN 688 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tofaş araç sürücüsü Ünal Demir ile diğer araç sürücüsü Ramazan C. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı. Yaralılar köylüler tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra iki otomobil de alev alarak yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Ünal Demir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken iki araçta tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kazanın 15 DN 688 plakalı Tofaş otomobilin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.