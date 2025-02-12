Burdur'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Kaza: 2 Yaralı

Burdur\'da Kaza: 2 Yaralı

Burdur-Fethiye karayolunda otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi ediliyor.

12.02.2025 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur- Fethiye karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karamanlı ilçesinden Burdur istikametine seyir halinde olan Deniz Y. (41) idaresindeki 68 KT 153 plakalı Fiat Tofaş otomobil, Hacılar köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Deniz Y. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Elif Y. (39) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Otomobil, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Fethiye, trafik, Ulaşım, burdur, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:40:53. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.