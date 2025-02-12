Burdur\'da Kaza: 2 Yaralı

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Burdur- Fethiye karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karamanlı ilçesinden Burdur istikametine seyir halinde olan Deniz Y. (41) idaresindeki 68 KT 153 plakalı Fiat Tofaş otomobil, Hacılar köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Deniz Y. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Elif Y. (39) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR