Burdur'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Çocuklardan Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Çocuklardan Birisi Tutuklandı

Burdur\'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Çocuklardan Birisi Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Haziran tarihinde park halindeki bir motosikletin çalınması olayını araştırırken, A.D. ve B.B. isimli 2 çocuğun hırsızlık yaptığını tespit etti. Çocuklar, 27 Haziran'da çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı ve gözaltına alındı. B.B. adlı çocuk, 28 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.07.2024 15:35
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Burdur'da 19 Haziran tarihinde motosiklet çaldığı tespit edilen 2 çocuktan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Haziran günü park halindeki bir motosikletin çalınması olayının aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlığı A.D. ve B.B. isimli 2 çocuğun gerçekleştirdiği tespit edildi. Çocuklar, tahkikat sonucunda 27 Haziran günü çalıntı motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 28 Haziran günü adli makamlara sevk edilen çocuklardan B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Çocuklardan Birisi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Çocuklardan Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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