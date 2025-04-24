Burdur\'da Rastgele Ateş Açıldı

Burdur'da gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen şahıslar sokak ortasında havaya rastgele ateş açarak bölgeden kaçtılar. Olay yerinde 7 adet boş kovan bulan ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Konak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen bir araçla cadde üzerinde seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıslar havaya rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cadde üzerinde 7 adet boş kovan tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında kovanlar incelenmek üzere toplanırken polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarından şahısları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. - BURDUR