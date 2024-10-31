Burdur'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Burdur'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Burdur\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Burdur'da husumetli iki kişi alkollü restoranda karşılaştı, Hüseyin Mete silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

31.10.2024 23:58
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Burdur'da restoranda karşılaştığı husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay saat, 21.00 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete (35) ile Ramazan U. (42) alkollü restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. bir süre sonra yanında taşıdığı silahı çıkararak Hüseyin Mete'ye 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Mete'nin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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