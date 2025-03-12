Burdur\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur'da akşam saatlerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.25 sıralarında merkez Emek Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüleri öğrenilemeyen 07 BMG 906 plakalı Fiat marka otomobil ile 06 EOS 394 plakalı hafif ticari cadde kesişiminde çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Emine Ö. ve Beyza Ç. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR