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Burdur'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde traktör ile Ford marka ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi şekilde yaralandı.

Kaza Burdur'un Tefenni ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan Fevzi D. İdaresindeki plakasız traktör ile Jankat T. idaresindeki 34 FNP 245 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Jankat T. tedbir amacıyla Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.