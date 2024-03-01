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Burdur'da traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURDUR - Burdur- Antalya karayolunda seyir halinde olan traktör ile aynı istikametteki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 15.55 sıralarında Burdur- Antalya Karayolu Kurna köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde bulunan benzinlikten yakıt aldıktan sonra Kurna köyüne gitmek üzere 15 DV 674 plakalı traktörü ile yola çıkan Ali Ç. Kurna kavşağa girmek isterken aynı istikamette arkasından gelen Taner E. idaresindeki 07 PV 034 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Taner E. ve yolcu koltuğunda oturan Çiğdem E. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Ali Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan muayenesiz aracı trafiğe çıkarmaktan Ali.Ç.'ye bin 506 TL idari para cezası uygulanırken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.