Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonları: 72 Şüpheli

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda suç örgütlerine göz açtırmadı.

1 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen 42 ayrı operasyonda 72 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ve kaçak malzeme ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, 92 adet tabanca fişeği, 22 adet av tüfeği fişeği, 1 adet dedektör, 2 adet muhtelif kazı malzemesi, 2 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 10 adet senet, 20 bin TL nakit para, 11 adet kıymetli evrak, 1.750 litre bitkisel yemeklik yağ, 15 kilogram bal ve 50 kilogram zeytin ele geçirildi.

Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulundu. - BURDUR