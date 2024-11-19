Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Burdur'da durdurulan araçta uyuşturucu bulundu, 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

19.11.2024 17:23
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Burdur'da durdurulan bir otomobilde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Kasım'da Bucak ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 300 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçaları, 2,40 gram eroin, 5,73 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Uyuşturucu ile ilgili araçtaki E.M., N.D., F.B. ve A.A.Ç. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden E.M. ve N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken F.B. ve A.A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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