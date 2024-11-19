Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Burdur'da iki araçta yakalanan uyuşturucu madde sonrası 3 şüpheli tutuklandı.

19.11.2024 17:19
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Kasım tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde durdurulan iki araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan H.A., H.İ.Y, Ş.D. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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