Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Kasım tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde durdurulan iki araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan H.A., H.İ.Y, Ş.D. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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