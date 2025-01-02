Burdur'da Yılbaşı Coşkusu - Son Dakika
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Burdur'da Yılbaşı Coşkusu

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Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 2025'e coşkuyla merhaba dedi.

02.01.2025 01:53
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Burdur'da yılbaşı Cumhuriyet Meydanı'nda coşku ile kutlandı

BURDUR - Burdur'da yılbaşına dakikalar kala Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar geri sayımın ardından yılbaşını coşku ile kutladı. Kimileri ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirirken kimileri ise sevgilileriyle sarılarak girdi.

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda 2025'e merhaba demek isteyen vatandaşların toplanma noktası oldu. 2025'e dakikalar kala toplanan kalabalık burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplu bir şekilde geri sayımın ardından yılbaşını kutlayan Burdurluların kimisi ailesi ile fotoğraf çektirerek kutlarken kimileri ise sevgilileriyle sarılarak yeni yıla merhaba dedi.

Meydandaki kutlamalara kendi konseptlerini yaparak gelenlerden üniversite son sınıf öğrencisi Çağan Çelik; "Bu sene Burdur'daki son senem. Artık Burdur'dan gideceğimiz için güzel bir şekilde kutlama yapalım istedik dışarıda kıyafetlerimizle birlikte. İnşallah hayırlısı ile birlikte yeni yıl güzel geçecektir diye umuyoruz. Burdur'a güzel veda ediyoruz." dedi.

Bir başka üniversite öğrencisi Ahmet Kızıldağ ise; "Burdur'da son senem. Önümüzdeki ay taşınacağım. Yılbaşını arkadaşlarla kutlayalım dedik. Burdur'a güzel bir veda eğlenceli olacak diye düşündük. Gözlüklerimizi taktık, meydanımıza geldik. Çok eğlenceli oldu bizim için. Yeni yıldan beklentim güzel geçsin yeter." şeklinde konuştu.

Kıyafetine eklediği ışık, noel şapkası ve yıldızlı gözlükleriyle farklı bir kombin yapan Görsel İletişim Tasarımı öğrencisi Mehmet Yağız, "Geçen senede yılbaşını bu şekilde coşkulu kutlamıştık ama bu kadar konsept bir şekilde giyinmemiştik. Bu sene de bir farkındalığımız olsun istedik. Görsel İletişim Tasarımı okuyoruz sonuçta. Böyle bir kombin yaptım ve dışarı çıktık. Yılbaşını coşkuyla kutladık. İnşallah sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl bizi bekler." ifadelerini kullandı.

Anestezi bölümü öğrencisi Efe Kırdar'da annesini çok sevdiğini söylerken Serhat Orlu ise yeni yılda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Kupası'nda başarılı bir şekilde ilerlemesi temennisinde bulundu.

Bir grup genç ise yanlarında getirdikleri hoparlörden açtıkları müziklerle oynayarak doyasıya eğlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Yılbaşı Coşkusu - Son Dakika

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