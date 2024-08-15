Burdur-Fethiye Karayolunda Domates Yüklü Tır Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

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Burdur- Fethiye karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan domates yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.10 sıralarında Burdur- Fethiye Karayolu Suludere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Meftuni C. (49) idaresindeki 06 BAR 36 plakalı tır lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Meftuni C. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen ve yolun tek şeridinin kapanmasına neden olan tır ise yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yoldan kaldırılırken Meftuni C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR