Burdur Gölhisar\'da kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Denizli-Gölhisar kara yolu Çamköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 DJ 915 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 8 kişiden 1'i yaralanırken kaza ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.