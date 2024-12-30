Burdur Yaylalarındaki Yaban Hayvanları İçin Seferberlik

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Burdur yaylalarında kar kalınlığı 50 santime ulaştı, yaban hayvanlar için seferberlik başladı

Doğa Koruma ekipleri, kızıl geyikler ve yaban hayvanlarına yem desteği veriyor

BURDUR - Burdur'da yoğun kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Eşeler Yaylası'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayvanları ve kızıl geyikler için yem bırakıyor.

Kış şartlarının iyice sertleştiği Burdur'da DKMP ekipleri, yüksek kesimlerde yaşayan yaban hayvanlarının yemek bulma zorluğu yaşamamaları için harekete geçti. Eşeler Yaylası ve Salda Kayak Merkezi yakınlarına arazi araçlarıyla ulaşan ekipler, yonca ve buğday gibi yemleri karla kaplı alanlara dağıtarak yaban hayatına destek oldu.

Kaçak avcılıkla mücadele ve yemleme faaliyeti bir arada

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı yaylada DKMP ekipleri, sadece yem bırakmakla kalmayıp kaçak avcılıkla da mücadele ediyor. Yaz-kış demeden yaban hayatını koruma amacıyla çalışmalara devam eden ekipler, kış boyunca yemleme faaliyetlerini süreceklerini belirtti.

Kızıl geyiklerin popülasyonu yakından takip ediliyor

Bölgede 2024 yılı çalışma planları kapsamında nesli tehlike altında olan türlerin popülasyonunu artırmak için özel bir proje yürütülüyor. Eşeler Yaylası'na bırakılan 23 kızıl geyik (5 erkek, 18 dişi) ekipler tarafından fotokapanlar ve çiplerle yakından takip ediliyor. Geyiklerin rahatlıkla üreyip çoğalması ve kaçak avcılıktan korunması amacıyla yoğun bir mücadele sürdürülüyor. Yapılan gözlemler sonucunda şu ana kadar bir kızıl geyiğin yavruladığı tespit edildi.

Diğer yaban hayvanları için de çalışmalar devam ediyor

DKMP Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri, sadece Eşeler Yaylası'nda değil, Burdur'un farklı noktalarında da yem bırakma çalışmaları yapıyor. Kestel Dağı eteklerinde yaşayan tavşan, kuş, sincap ve tilki gibi hayvanlar için buğday ve arpa; Bucak ve Altınyayla ilçelerindeki dağ keçileri için ise yonca ve saman balyası gibi yemler dağıtılıyor.

"Kızıl geyikler sevimli ama dikkatli olunması gerekiyor"

Eşeler Yaylası'ndaki kızıl geyiklerden bazıları, Salda Kayak Merkezi yolu üzerine inerek vatandaşların ilgisini çekiyor. Vatandaşların bu anları videoya çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler DKMP ekiplerini harekete geçirdi. Yetkililer, geyiklerin sevimli görünmesine rağmen vatandaşların hem kendi sağlıkları hem de geyiklerin doğal yaşamına uyum sağlamaları için mesafeyi korumaları gerektiği uyarısında bulundu.