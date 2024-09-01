Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, 10 yıldır aranan şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, 10 yıldır aranan şüpheliyi yakaladı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, 10 yıldır aranan şüpheliyi yakaladı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan şüpheliyi Bursa'ya gelince yakaladı. Şüphelinin eşinin Bursa'da hastaneye gitmesi üzerine takip edilen şüpheli, evinde yakalandı ve tutuklandı.

01.09.2024 10:40
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri şehir şehir gezen ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunup, 10 yıldır aranan şüpheliyi Bursa'ya gelince yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler izini kaybettirmek için şehir şehir gezen, 18 ayrı dosyadan, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Murat A.'yı yakalamak için takibe aldı. Yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından aranan, cezaevi firarisi izini kaybettirmek için şehir şehir gezerken, rahatsızlanan eşi için Bursa'ya geldi. Murat A.'nın eşinin Bursa'da ki hastane kayıtlarından şüphelenen ekipler, firari hükümlünün eşinin yanına gelebileceği üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adım adım takip edilen şüphelinin eşinin evinde kaldığını tespit eden ekipler, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Yapılan baskında Murat A.'yı yakaladıktan sonra işlemleri için emniyete götürdü. İşlemleri tamamlanan cezaevi firarisi sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, 10 yıldır aranan şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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