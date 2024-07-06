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Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı alev alev yandı: 2 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında başlayan yangın bir anda büyüdü. Evde bulunan 2 kişi yangından etkilendi. Yangın, 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Maallesi Öğretmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kombiden çıkan yangın bir anda evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Evde mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen babaanne ve torun tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.