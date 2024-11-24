Bursa'da 3 Katlı Evde Yangın

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Bursa'da korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi İnegöl caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. Katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.