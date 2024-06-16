Bursa'da Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti - Son Dakika
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Bursa'da Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti

Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu. Bazı vatandaşlar kendi kesimlerinde yaralanırken bazıları ise arkadaşlarının acemilikleri yüzünden yaralandıklarını belirtti. Bir vatandaşın bileğinden damarı kesilmesi nedeniyle acil olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acemi kasaplar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

16.06.2024 11:01
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Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerini kesince hastanelerin yolunu tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar gerek ambulans ile gerekse özel araçları ile hastanelere geldi. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bazı vatandaşların kendileri kurbanını keserken bazı vatandaşlar ise arkadaşlarının acemilikleri yüzünden yaralandıklarını söyledi.

Bileğinden damarı kesilen bir vatandaş ise durumunun kritik olması nedeniyle ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'ne sevk edildi.

Kendini yaralayan acemi kasap ise, "Hayvanın gazabına uğradık. Yaramız iyi durumda, şükür bir şey yok. Daha önce kesim yapmıştım, nazara geldik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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