Bursa'da Aile Katliamı: 3 Ölü, 16 Yaşında Şüpheli - Son Dakika
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Bursa'da Aile Katliamı: 3 Ölü, 16 Yaşında Şüpheli

Bursa\'da Aile Katliamı: 3 Ölü, 16 Yaşında Şüpheli

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 16 yaşındaki M.K., dedesi ve iki kişiyi öldürdü, gözaltına alındı.

13.10.2024 03:27
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 2 kişilik aile ve bir genç, evde ölü bulundu. 3 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 11 Ekim tarihinde Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.K. dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. M.K., eline aldığı balta ile dedesi Mustafa Macar'a saldırdı. Macar'ı öldüren M.K, daha sonra dedesi ile yaşayan Cavidan Aydın'ı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi daha öldürdü. Yaşanan olay sonrası Mustafa Macar'dan haber alamayan yakınları eve giderek korkunç manzara ile karşılaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, yaşanan olay sonrası kayıplara karışan 16 yaşındaki M.K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Aile Katliamı: 3 Ölü, 16 Yaşında Şüpheli - Son Dakika

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