Bursa\'da Akıllı Duraklar Parçalandı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan akıllı duraklar parçalanarak kullanılamaz hale getirildi.

Yenişehir Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli bölgelerine konulan akıllı duraklar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "İlçemize bağlı Yediyol meydanında bulunan halkımızın kışın soğuktan yazıktan sıcaklardan korunduğu modern akıllı durağımız kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kullanılamaz hale getirilmiş. Bu olaylar farklı noktalarda meydana geldi. Üzüldük vatandaşımızın kullanımında olan kamu malına zarar verilmesi kabul edilebilir bir durum değil, konuyla ilgili yetkili makamlara şikayette bulunacağız" diye konuştu.

Kullanılamaz hale getirilen akıllı durağın mahalleden alınarak belediye ait depolara çekildiği öğrenildi. - BURSA