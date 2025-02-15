Bursa\'da Alacak-Vercek Cinayeti

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Bursa'da kan donduran cinayet: Kafasına sıkıp, aracıyla uçuruma attılar

Alacak-verecek meselesi kanlı bitti, başından vurduğu genci uçurumdan aşağı attı

BURSA - Bursa'da tartıştığı kişi tarafından başından vurulan genç aracıyla birlikte uçuruma atıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'ne giden 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, karşılaştığı Derviş A.ile alacak-verecek meselesiyle tartışmaya başladı. İki arasında başlayan tartışmada tansiyon artınca, Derviş A., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz'a ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz'ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

2 saatte yakalandı

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Şüphelinin kimliği tespit eden ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Derviş A.'nın işlemleri devam ediyor.