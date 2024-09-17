Bursa\'da Alkollü Şahıs Duvara Tekme Attı

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Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, duvara tekmeler attı. Kimsenin şahsın ne yaptığına anlam veremediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, iş yerinin duvarına tekmeler sallamaya başladı. Çıkan sesleri duyan mahalle sakinleri, karşılarında duvar tekmeleyen şahsı gördü. Kimsenin 'Neden' yaptığına anlam veremediği anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA