Bursa\'da Alkollü Sürücü Yakalandı

Bursa'da denetim yapan polis ekipleri, uygulama noktasına girerken yavaşlayan yabancı uyruk plakalı araçtan şüphelenerek durdurdu. Suriye uyruklu sürücüye yapılan alkol testinde, sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Suriye uyruklu alkollü sürücü, kameralara ise 'Bir daha içmeyeceğim, pişmanım' dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, uygulama noktasına girerken aniden yavaşlayan 16 MC 3140 plakalı otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan otomobilin Suriye uyruklu sürücüsü Mohamad Zalat'a yapılan alkol testinde, sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemleri sırasında içtiği alkol şişesini getirerek polis ekiplerine gösteren Mohamad Zalat, işlemlerinden sonra yarım kalan birasını da içmeyi ihmal etmedi. Basın mensubunu gören alkollü Suriye uyruklu sürücü, verdiği röportajda ise 'Bir daha içmeyeceğim, pişmanım' dedi. Alkollü Suriye uyruklu sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Alkollü sürücüye 9 bin lira idari para cezası kesilirken, aracı ise çekici yardımıyla otoparka alındı. - BURSA