Bursa\'da Araç Yangını, Taksiciler Mücadele Etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir araçta yangın çıktı. Alevlere bölgede bulunan Uludağ taksi şoförleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Olay, Osmangazi ilçesi Tophane semtinde bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araçtan yükselen duman ve alevleri gören çevredeki taksiciler, yangına anında müdahale etti. Taksi durağında bulunan şoförün tüple müdahalesiyle araçtaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının büyümeden söndürülmesiyle facianın önüne geçilirken, olayda yaralanan olmadı.