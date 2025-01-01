Bursa'da Başından Vurulmuş Ceset Bulundu

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Bursa'da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bir şahıs başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Y. (56)'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın yanında tabanca bulundu. Şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.