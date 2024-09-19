Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

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Bursa'da husumet nedeniyle bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı, şüpheli tutuklandı.

19.09.2024 12:22
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Bursa'da sokakta karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak ağır yaraladı: O anlar kamerada

Aynı sokakta karıştığı başka bir kavganın görüntüsü ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki taraf oturdukları aynı sokak üzerinde denk geldi. Taraflardan biri diğerini bıçaklayarak ağır yaralarken kısa sürede yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası bıçaklayan şüphelinin 2 ay önce yine aynı sokak üzerine başka bir kavgaya karıştığı görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.00 sıralarında Kestel ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.K. ile İ.K. yaşadıkları sokak üzerinde yeniden karşılaştı. Aralarında tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine saldırmaya başladı. İ.K., yanında bulundurduğu bıçak ile S.K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralayarak sırra kadem bastı. Olay yerinde bulunan kimliği belirsiz bir kişi ise ağır yaralı şekilde yerde yatan S.K.'ya yumruk atarak darp etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan S.K.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olay sonrası harekete geçen Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüpheli İ.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlnan İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan S.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Şüpheli İ.K.'nin daha önce olayın yaşandığı aynı sokakta karıştığı kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Husumetlisini bıçaklayarak yaralayan İ.K.'nin geçtiğimiz Temmuz ayında komşusuyla kavga ettiği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İ.K.'nin yine aynı sokak üzerinde komşularıyla kavgasının adeta meydan muharebesine döndüğü görüldü.

Bursa\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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