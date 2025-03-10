Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

İnegöl'de alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, Abbas U. gözaltına alındı.

10.03.2025 14:39
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Bursa'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 farklı noktada meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Bıçaklı ve tüfekli kavga amatör kameraya yansıdı.

İlk olay bugün saat 17.00 sıralarında Hocaköy mahallesinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat ustası Abbas U., inşaat firması sahipleri Yunus D.ve kardeşi Fatih D.arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abbas U.Elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Olayın ardından Abbas U. Evine gitti. Yaralı kardeşler özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar tedavinin ardından taburcu oldular. Olaya sinirlenen yaralıların ailesi, şüpheli Abbas U.'nun evini bastı. Apartmanın camları taşlı saldırıda kırılırken, Abbas U. Çekiçle bu seferde yaralıların diğer kuzeni İbrahim D.(28)'yi başından yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abbas U. Evindeki tüfekle havaya ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şahısları zorlukla dağıttılar. Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheli Abbas U.'yu gözaltına aldılar. Şüpheli Abbas U.'ya ait tüfeğe el konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

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