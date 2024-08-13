Bursa'da Bisikletini Aracına Sığdıramayan Genç İlginç Bir Çözüm Buldu - Son Dakika
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Bursa'da Bisikletini Aracına Sığdıramayan Genç İlginç Bir Çözüm Buldu

Bursa\'da Bisikletini Aracına Sığdıramayan Genç İlginç Bir Çözüm Buldu

Bursa'da bir genç, bisikletini aracına sığdıramayınca yan koltuktaki arkadaşıyla ilginç bir yöntem kullanarak bisikleti camdan sarkıtarak kontrol etti. Vatandaşlar ise bu ilginç yolculuğu şaşkınlıkla izledi.

13.08.2024 09:20
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Bursa'da bisikletini aracına sığdıramayan genç ilginç bir çözüm buldu. Yan koltuktaki arkadaşı camdan sarkarak bisikleti eliyle kontrol etti. İlginç yolculuk kameraya yansırken, şaşkına dönen vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.

Gemlik ilçesinde bir otomobil sürücüsü araca sığdıramadığı bisikleti için arkadaşıyla ilginç yönteme başvurdu. Sürücü direksiyon başına geçerken, yan koltuktaki arkadaşı ise bisikleti camdan sarkarak kontrol etti. İkilinin garip çözümünü şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar o anları kayda aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Bisikletini Aracına Sığdıramayan Genç İlginç Bir Çözüm Buldu - Son Dakika

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