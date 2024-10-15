Bursa'da Bisikletli Genç Kazaya Karıştı

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Merdivenlerden aşağı bisikletle inerken otomobil böyle çarptı

Sosyal medya için çekim yaparken, kazayı çekti

"Her hafta biri yaralanıyor"

BURSA - Bursa'da bisikletiyle merdivenlerden aşağı inen genç otomobilin vurmasıyla savruldu. Kaza anı ise kendisini video çeken arkadaşının kamerasına anbean yansırken, bölgede esnaflık yapan vatandaşlar sürekli kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden duruma el atmasını istedi.

Bursa'da, downhill (tepeden inme) sporcusu, 225 basamaklı dik merdivenden bisikletle indiği anlar sosyal medyada viral oldu. Bu görüntülerden sonra sporcu genç tarihi sokakların arasında bulunan merdivenleri parkur olarak kullanmaya başlandı.

Çılgın genç, merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey, Bozkurt Caddesi üzerinde bulunan merdivenlerden bisikletiyle iniş yapmak istedi. Arkadaşı ise o anları sosyal medyada paylaşmak için kayda başladı. Gencin bisikletiyle aşağı indiği esnada yoldan geçen otomobili gören arkadaşı uyarmaya kalksa da hızını alan bisikletli otomobilin kendisine çarpmasıyla savruldu. O anlar kameraya anbean yansıdı.

"Her hafta kaza oluyor"

Bölgede esnaflık yapan vatandaşlar, "Gençler burayı parkur olarak kullanıyor. Her hafta bir kaza yaşanıyor. Biz yetkililerden bu duruma el atmasını istiyoruz. Çok ciddi yaralanmaların olmasını istemiyoruz, gençlerimizin canı yanmasın" diye konuştu.