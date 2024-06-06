3.Sayfa

Bursa'da boya fabrikasındaki yangın söndürüldü, 3 kişi kimyasaldan etkilendi

Kestel ilçesindeki yangına çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi

AFAD ekiplerinin yaptığı ölçüm sonucu köyün boşaltılmasına gerek olmadığı bildirildi

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Kimyasal kokudan etkilenen bir itfaiye eri ile 2 kişi 112 ambulansıyla hastaneye sevk edildi. AFAD ekiplerinin köyde yaptığı kimyasal ölçüm sonrası yerleşim biriminin boşaltılmasına gerek olmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Mahallesi'nde bir boyahanede saat 21.30 sularında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, zaman zaman patlamalar yaşandı. Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Kestel, Gürsu ve İnegöl'den çok sayıda itfaiye ekibi yangını bir saatte söndürdü.

Bölgeye AFAD ekibi de sevk edildi. Ekipler itfaiye ekipleriyle köyde ve fabrika civarında kimyasal ölçüm yaptı. Koku sebebiyle etkilenen bir itfaiye eri ile 2 vatandaş 112 ekibiyle hastaneye kaldırıldı.

Boyahanedeki solvent kimyasal maddelerinin de yanması sebebiyle Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimali gündeme geldi.

AFAD ekiplerinin yaptığı ölçüm sonrası buna gerek olmadığı kaydedildi. Jandarma da yangınla ilgili soruşturma başlattı.