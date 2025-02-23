Bursa\'da Çatı Katı Yangını

Bursa'da 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Alevler yaklaşık 1 saatte söndürülürken, çatı katı kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın teras katındaki daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Çatı katındaki daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
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